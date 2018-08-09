Поражение "Мариуполя" в Лиге Европы с жутким ляпом вратаря

09 августа 2018 г. 23:06
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В первом матче третьегоквалификационного раунда Лиги Европы ФК "Мариуполь" принимал в Одессе французский "Бордо".

"Мариуполь", благодаря голу Дмитрия Мишнева повел в счете в дебюте матча. Еше в первом тайме футболисты "Бордо" отыгрались и вышли вперед. Автором голевого дубля стал Гаэтан Ляборд. При этом Ляборд забивая свой второй гол, воспользовался жутким ляпом вратаря "Мариуполя" Рустама Худжамова, пытавшегося обработать и выбить мяч от своих ворот. Во втором тайме за "Бордо" забил еще Орельен Чуаэми.

Таким образом, "Мариуполь" проиграл 1:3, и ответная игра во Франции, обещает превратиться в пустую формальность.

Видео: 

Мариуполь — Бордо. Обзор матча. 1:3. 09.08.2018

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