Поражение "Мариуполя" в Лиге Европы с жутким ляпом вратаря

В первом матче третьегоквалификационного раунда Лиги Европы ФК "Мариуполь" принимал в Одессе французский "Бордо".

"Мариуполь", благодаря голу Дмитрия Мишнева повел в счете в дебюте матча. Еше в первом тайме футболисты "Бордо" отыгрались и вышли вперед. Автором голевого дубля стал Гаэтан Ляборд. При этом Ляборд забивая свой второй гол, воспользовался жутким ляпом вратаря "Мариуполя" Рустама Худжамова, пытавшегося обработать и выбить мяч от своих ворот. Во втором тайме за "Бордо" забил еще Орельен Чуаэми.

Таким образом, "Мариуполь" проиграл 1:3, и ответная игра во Франции, обещает превратиться в пустую формальность.