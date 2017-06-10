После матча Босния - Греция произошла массовая драка футболистов и тренеров

Отборочный матч чемпионата мира-2018 по футболу между сборными Боснии и Герцеговины и Греции завершился вничью 0:0, после чего игроки и тренеры решили выяснить при помощи кулаков кто все же сильнее

Произошла массовая потасовкой с участием футболистов обеих команд, к которой вскоре присоединились и члены тренерского штаба.

Зачинщиком драки стал нападающий боснийцев Эдин Джеко, который сцепился с защитником греков Костасом Маноласом. Следует отметить, что футболисты являются одноклубниками по итальянской «Роме».

В результате потасовки помощник главного тренера боснийцев Стефан Джилли выбил зуб полузащитнику греков Яннису Янниотасу.

Кроме того, болельщики сборной Боснии бросали в игроков различные предметы.