Пресс-конференция Андрея Шевченко в Вильнюсе перед отборочным матчем Литва - Украина к Евро-2020

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко провел последнее обязательное публичное мероприятием перед выездным отборочным поединком к Евро-2020 против сборной Литвы.

Шевченко дал в Вильнюсе пресс-конференцию.

На ней главный тренер сборной Украины отметил, что один из аспектов, над которым проходила работа - стандарты, и он понимает, почему литовские футболисты также уделяли этому большое значение.

Также Шевченко сказал, что сборная Украины специально приехала в Вильнюс заранее, чтобы потренироваться на синтетическом поле, на котором пройдет матч с литовцами.

Еще Шевченко подчеркнул, что украинские футболисты с уважением относятся к сопернику, будет сложный матч на пути к поставленной цели отобраться в финальную часть Евро-2020.