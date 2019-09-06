 

Пресс-конференция Андрея Шевченко в Вильнюсе перед отборочным матчем Литва - Украина к Евро-2020

06 сентября 2019 г. 18:49
Автор: Виталий Лабскир
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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко провел последнее обязательное публичное мероприятием перед выездным отборочным поединком к Евро-2020 против сборной Литвы.

Шевченко дал в Вильнюсе пресс-конференцию.

На ней главный тренер сборной Украины отметил, что один из аспектов, над которым проходила работа - стандарты, и он понимает, почему литовские футболисты также уделяли этому большое  значение.

Также Шевченко сказал, что сборная Украины специально приехала в Вильнюс заранее, чтобы потренироваться на синтетическом поле, на котором пройдет матч с литовцами.

Еще Шевченко подчеркнул, что украинские футболисты с уважением относятся к сопернику, будет сложный матч на пути к поставленной цели отобраться в финальную часть Евро-2020.

 

Видео: 

European Qualifiers - LITHUANIA - UKRAINE: Прес-конференція Андрія Шевченка

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