Президент "Ингульца": "Учитывая, что «Металлист 1925» можем и пьяные обыграть, будем бухать"

Эпатажный президент футбольного клуба "Ингулец" из Петрово Алексанр Поворознюк сделал присущее его интеллектуальному уровню заявление после разгромного поражения "Ингульца" (0:4) от донецкого "Шахтера" в финале Кубка Украины.

Издание "Трибуна" передает такие слова Поворознюка:

Все зае**сь, ребята. Пусть кто-то повторит то, что сделали мы. Чего хочется? Побыстрее доехать домой. Потому что завтра у нас пьянка в час. Боимся напиться, чтобы на «Металлист 1925» не собраться и нам невыезд не влупили. Я говорил и говорю: мы уже совершили подвиг. Как и то, что мы или торбу получим сегодня, или выиграем у «Шахтера». Получилось, что получили торбу. Мы играли в футбол. Старались, но против такой машины… Это все равно что Запорожец против Мерседеса. Конечно, я доволен командой. Главное, чтобы на «Металлист 1925» собрались. Но учитывая, что «Металлист 1925» можем и пьяные обыграть, завтра будем бухать и отдыхать. Единственное, что отменяется — цистерна шампанского, которое я заказал на заводе. Потому что обещал, если выиграем, то залью бассейн и искупаюсь. Все остальное — по плану, все хорошо.