Проигравшая спортсменка показала свое избитое лицо

31 мая 2020 г. 14:21
Автор: Виталий Лабскир
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Украшают ли синяки женщину? Во всяком случае боец смешанных единоборств Антонина Шевченко целенаправленно выставила свое фото в социальные сети

Шевченко, представляющая Киргизию, на турнире UFC on USPN 9 в американском Лас-Вегасе дралась против американки Кэтлин Чуганян.

Чуганян победила единогласным решением судей. Как свидетельствует статистика, американка нанесла 202 удара, из которых 45 пришлись в голову спортсменки из Киргизии. Шевченко же сумела нанести лишь 34 удара.

Выставив в Instagram фотографию своего избитого лица, Антонина Шевченко подписала ее: “ММА – тяжелый спорт, но это мой путь. Я вернусь сильнее”.

В главном бою вечера в Лас-Вегасе бразилец Жилберт Бёрнс победил американца Тайрона Вудли.

Видео: 

Katlyn Chookagian vs Antonina Shevchenko

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