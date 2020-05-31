Проигравшая спортсменка показала свое избитое лицо

Украшают ли синяки женщину? Во всяком случае боец смешанных единоборств Антонина Шевченко целенаправленно выставила свое фото в социальные сети

Шевченко, представляющая Киргизию, на турнире UFC on USPN 9 в американском Лас-Вегасе дралась против американки Кэтлин Чуганян.

Чуганян победила единогласным решением судей. Как свидетельствует статистика, американка нанесла 202 удара, из которых 45 пришлись в голову спортсменки из Киргизии. Шевченко же сумела нанести лишь 34 удара.

Выставив в Instagram фотографию своего избитого лица, Антонина Шевченко подписала ее: “ММА – тяжелый спорт, но это мой путь. Я вернусь сильнее”.

В главном бою вечера в Лас-Вегасе бразилец Жилберт Бёрнс победил американца Тайрона Вудли.