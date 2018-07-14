Промоутер Усика: бой с Гассиевым может не состояться по вине российской стороны

Промоутер украинского чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александра Усика Александр Красок подтвердил циркулирующую в последние дни информацию, что бой его клиента в финале турнира WBSS против обладателя титулов WBA и IBF россиянина Мурата Гассиева, запланированный на 21 июля в Москве, находится под угрозой срыва.

Красюк заявил следующее:

По отелю и логистике все не так критично, организаторы турнира помогают. Но есть претензия к российской стороне. Существует загвоздка в организации и у нас к ним есть претензии. Существует вероятность того, что бой не состоится. И с каждым днем она все более высокая. Если бой все же не состоится сейчас, то мы будем идти своей дорогой и с Гассивеым все равно встретимся. Но уже не в рамках Суперсерии.WBSS.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас заявлял, что российская сторона не выплняет взятые на себя обязательства по организации боя.