Против фанов, устроивших беспорядки, применены гранаты

Футбольные болельщики бразильской команды "Крузейро" с горя стали буянить.

"Крузейро", чтобы сохранить свою прописку в высшем дивизионе чемпионата Бразилии, необходима была победа в домашнем матче против "Палмейраса".

Но, на самом деле, "Крузейро", пропустив гол на 84-й минуте, стал уступать со счетом 0:2.

Понимая, что команда обречена, фаны "Крузейро" устроили беспорядки на трибуне. В ответ полиция применила светошумовые гранаты, дабы вынудить болельщиков покинуть трибуну.

Матч был остановлен. Арбитр увел команды с поля, и игра уже так и не была возобновлена. Счет 0:2 был объявлен итоговым.