Раллийные успехи харьковских гонщиков

На полях близ Дергачей кипели страсти всеукраинских соревнований по ралли. Уже традиционно харьковские гонщики продемонстрировали, что они законодатели моды в отечественном автоспорте, добыв, в частности, победу в абсолютном зачете.

39 экипажей из 10-ти городов Украины боролись за награды в соревнованиях "Трофей ФАУ" по ралли. На трассе, проложенной в районе от Дергачей, было 40 километров боевых спецучастков. Экипаж харьковской команды "ХАДО-Моторспорт" в составе Андрей Боровой - Юлия Кныш стал победителем в абсолютном зачете, даже несмотря на то, что у Борового в последнее время был долгий перерыв в соревновательной практике.

Андрей Боровой, победитель ралли:

Какой-то такой позитивный дух победы, с учетом того, что где-то год отсутствовал в автоспорте. И, честно говоря, как бы все так положительно, эмоционально и довольно таки интересно.

Юлия Кныш, победительница ралли:

Трасса интересная, очень с такими, некоторыми моментами заковыристыми. Извилистые повороты, перепады высот. Ну, супер, нам понравилось.

Всего победители и призеры были определены в семи классах машин на трассе, по отзывам специалистов, едва ли не лучшей в Украине для проведения соревнований по ралли.

Алексей Беседин, организатор соревнований:

У нас были всякие приключения, всяческие аварии, как всегда в ралли. Но все здоровы, практически все машины целы.

Уже через месяц на этой самой трассе состоятся еще одни значительные соревнования - чемпионат Украины по ралли.