 

Расизм тренера сборной России после победы над Южной Кореей

07 августа 2019 г. 15:00
Автор: Виталий Лабскир
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Волебольный матч олимпийского квалификационного турнира между женскими сборными России и Южной Кореи завершился расистским скандалом.

Россия, проиграв две стартовые партии, выиграла три последующие, а вместе с ними - весь матч 3-2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11), и завоевала путевку на летнюю Олимпиаду-2020.

После окончания матча помощник главного тренер сборной России итальянец Серджио Бузато изобразил из себя представителя монголоидной расы, сузив пальцами глаза.

Ассоциация волейбола Южной Кореи заявила, что подает в международную федерацию волейбола официальную жалобу на расистские действия Бузато.

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