Расправа за жесткий силовой прием

07 декабря 2018 г. 19:17
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В матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеист решил заступиться за своего партнера и "уложил" соперника.

Встречались "Миннесота" и "Калгари". Шла последняя, 20-я минута минута, заключительного 3-го периода. Хоккеист "Миннесоты" Мэтью Дамба применил жесткий силовой прием против игрока "Калгари" Микаэля Бэклунда. При этом Бэклунд был встречен корпусом в корпус, то ест без нарушения правил. Арбитр не остановил игру.

Однако Райан Ломберг из "Миннесоты" посчитал нужным заступиться за Бэклунда и откровенно напал на Дамбу. Ломберг завалил Дамбу и стал добивать в партере, пока не вмешались судьи.

В результате Ломберг получил сразу три штрафа: 2 минуты за провокацию, 5 минут за драку и плюс еще 10-минутный штраф. В то время, как Дамба не получил никаких наказаний.

Сам же матч завершился победой "Калгари" - 2:0.

 

Видео: 

Mathew Dumba vs Ryan Lomberg Dec 6, 2018

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