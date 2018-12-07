Расправа за жесткий силовой прием

В матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеист решил заступиться за своего партнера и "уложил" соперника.

Встречались "Миннесота" и "Калгари". Шла последняя, 20-я минута минута, заключительного 3-го периода. Хоккеист "Миннесоты" Мэтью Дамба применил жесткий силовой прием против игрока "Калгари" Микаэля Бэклунда. При этом Бэклунд был встречен корпусом в корпус, то ест без нарушения правил. Арбитр не остановил игру.

Однако Райан Ломберг из "Миннесоты" посчитал нужным заступиться за Бэклунда и откровенно напал на Дамбу. Ломберг завалил Дамбу и стал добивать в партере, пока не вмешались судьи.

В результате Ломберг получил сразу три штрафа: 2 минуты за провокацию, 5 минут за драку и плюс еще 10-минутный штраф. В то время, как Дамба не получил никаких наказаний.

Сам же матч завершился победой "Калгари" - 2:0.