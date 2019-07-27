Разгром с дракой. Мадридский "Реал" без украинского вратаря Лунина проиграл 3:7

В Ист-Ратерфорде (США) состоялся предсезонный футбольный матч между двумя испанскими клубами из Мадрида - "Реалом" и "Атлетико". Матч вышел очень резонансным.

"Атлетико" начал забивать уже на 1-й минуте. Диего Коста открыл счет на 44-й секунде матча. В конце концов он забил четыре гола и был удален с поля на 65-й минуте, затеяв драку с Даниэлем Карвахалем из "Реала". Карвахаль также получил красную карточку.

В итоге же в матче было забито 10 голов. "Атлетико" победил с разгромным счетом 7:3.

При этом украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел матч на скамейке запасных. Семь голов пропустили его одноклубники по вратарскому цеху "Реала" Тибо Куртуа и Кейлор Навас, отыгравшие по одному тайму.