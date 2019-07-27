 

Разгром с дракой. Мадридский "Реал" без украинского вратаря Лунина проиграл 3:7

27 июля 2019 г. 14:04
Автор: Виталий Лабскир
48 просмотров

В Ист-Ратерфорде (США) состоялся предсезонный футбольный матч между двумя испанскими клубами из Мадрида - "Реалом" и "Атлетико". Матч вышел очень резонансным.

"Атлетико" начал забивать уже на 1-й минуте. Диего Коста открыл счет на 44-й секунде матча. В конце концов он забил четыре гола и был удален с поля на 65-й минуте, затеяв драку с Даниэлем Карвахалем из "Реала". Карвахаль также получил красную карточку.

В итоге же в матче было забито 10 голов. "Атлетико" победил с разгромным счетом 7:3.

При этом украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел матч на скамейке запасных. Семь голов пропустили его одноклубники по вратарскому цеху "Реала" Тибо Куртуа и Кейлор Навас, отыгравшие по одному тайму.

Видео: 

Real Madrid 3-7 Atletico Madrid | ÖZET

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.