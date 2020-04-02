Российский тренер по боксу, подхвативший коронавирус, уверяет, что не мог заразить Усика

Заболевший коронавирусом российский тренер по боксу Антон Кадушин, фотографировавшийся несколько недель назад в Лондоне с украинским боксером Александром Усиком, считает, что на момент фотографирования не представлял опасность, как носитель коронавируса.

Кадушин сегодня оставил в социальных сетях такой пост: