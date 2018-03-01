Самый дорогой футболист мира Неймар будет прооперирован из-за травмы. Впереди долгое восстановление

01 марта 2018 г. 17:49
Источник: mir24.tv
12 просмотров

"Звездный" бразильский форвард французского футбольного клуба "Пари-сен-Жермен" Неймар прилетел в Рио-де-Жанейро, где ему будет проведена операция.

Неймар получил травму 25 февраля в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя». Врачи выявили у нападающего растяжение связок голеностопного сустава, а также трещину пятой плюсневой кости.

Неймар пропустит три месяца из-за травмы. Об этом сообщил врач сборной Бразилии по футболу Родриго Ласмар

То есть Неймар не сможет провести остаток сезона во Франции и восстановится лишь за несколько недель до начала чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

Неймар перешел в ПСЖ летом прошлого года из испанской "Барселоны" за рекордные 222 млн евро.

Видео: 

LO QUE NO SE VIO DE LA LESIÓN DE NEYMAR

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.