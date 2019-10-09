Сборная Украины по футболу тренируется в Харькове накануне очень важного матча

Сборная Украины по футболу, находясь в Харькове и готовясь к отборочному матчу Евро-2020 против сборной Литвы, встретилась с болельщиками. На стадионе "Металлист" состоялась открытая тренировка главной футбольной команды страны. Западная трибуна, вмещающая 10 тысяч зрителей, была заполнен до отказа.

Их 24. 11 из них выйдут в стартовом составе, и еще трое могут появиться на замену в пятницу на поле ОСК "Металлист" в матче против сборной Литвы. Это о футболистах сборной Украины, которые провели открытую тренировку. Отдельно делал пробежку один из 24-х - Виталий Миколенко. У него микротравма. Однако к игре против литовцев Миколенко, скорее всего, полностью восстановится. Главному же тренеру Андрею Шевченко нужно будет за два дня, оставшиеся до игры, определиться на основе тренировочного процесса, кто выйдет в основном составе.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

Для нас это важнейший матч. Все прекрасно понимают, что при положительном результате мы увеличим наши шансы на выход из группы. Поэтому ребята сосредоточены. Мы никоим образом не собираемся недооценивать соперника. Все готовятся на серьезный матч.

В прошлом месяце сборные Украины и Литвы уже играли в рамках отборочного цикла к Евро-2020. Тогда, в Вильнюсе, украинские футболисты победили - 3:0. Однако, они утверждают, что недооценка соперника в ближайшем матче в Харькове исключена.

Тарас Степаненко, футболист сборной Украины:

В этом то и основная задача - правильно подойти к игре ментально, потому что очень опасно бывает, когда смотришь на прошлые результаты. Нужно ту игру забыть. Оставить в памяти моменты хорошие, которые мы сделали в той игре и перенести их на игру следующую.

Руслан Малиновский, футболист сборной Украины:

Подходим к этой игре в боевой готовности. Знаем, что это самая важная игра в данный момент для нас. Поэтому готовимся только на победу. Никакой недооценки не будет.

Когда закончилось открытая тренировка сборной Украины, игроки еще сделали несколько ударов по мячам, отправив их на трибуну в качестве сувениров фанам. А также футболисты украинской сборной раздавали автографы и делали селфи с болельщиками.

