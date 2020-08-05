"Шахтер", разгромив "Вольфсбург" в конце матча, вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Ответный поединок 1/8 Лиги Европы между украинским "Шахтером" из Донецка и немецким "Вольфсбургом", который должен был состояться в марте в Харькове, прошел в августе в Киеве.

Лига Европы взяла рестарт после почти пятимесячной коронавирусной паузы. Перед ее началом "Шахтер" взял верх над "Вольфсбургом" в Германии - 2:1. И, вот, теперь, в ответном матче, подопечные Лциша Каштру одержали крупную домашнюю победу - 3:0.

При этом "Шахтер" в ответном поеднике в Киеве стал забивать аж на 89-й минуте. Счет открыл Жуниор Мораес. На 90+1 минуте Манор Соломон результат удвоил и на 90+3 минуте вновь Мораес, проведя свой второй гол в этом матче, окончательно "добил" "Вольфсбург".

В четвертьфинале, который будет проходить в Германии в формате "финала восьми", "Шахтер" сыграет с победителем пары "Базель" (Швейцария) - "Айнтрахт" (Германия).