"Шахтер" устроил разгром "Базелю" и вышел в полуфинал Лиги Европы

Осталось лишь 4 команды, которые претендуют на то, чтобы стать победителем футбольной Лиги Европы. Одна из них - из Украины - донецкий "Шахтер".

В четвертьфинале "Шахтер" выиграл у швейцарского "Базеля" - 4:1. За донецкую команду забивали Жуниор Мораес и Тайсон в первом тайме, Алан Патрик (с пенальти) и Додо - во втором. На что "Базель" ответил голом Рикки Ван Восфинкеля.

В полуфинале Лиги Европы "Шахтер" сыграет против итальянского "Интера" из Милана. Состав второй полуфинальной пары: "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Севилья" (Испания).