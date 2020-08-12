"Шахтер" устроил разгром "Базелю" и вышел в полуфинал Лиги Европы

12 августа 2020 г. 0:11
Автор: Виталий Лабскир
2 просмотра

Осталось лишь 4 команды, которые претендуют на то, чтобы стать победителем футбольной Лиги Европы. Одна из них - из Украины - донецкий "Шахтер".

В четвертьфинале "Шахтер" выиграл у швейцарского "Базеля" - 4:1. За донецкую команду забивали Жуниор Мораес и Тайсон в первом тайме, Алан Патрик (с пенальти) и Додо - во втором. На что "Базель" ответил голом Рикки Ван Восфинкеля.

В полуфинале Лиги Европы "Шахтер" сыграет против итальянского "Интера" из Милана. Состав второй полуфинальной пары: "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Севилья" (Испания).

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53