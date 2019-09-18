"Шахтер" vs. "Манчестер Сити". Футболисты английского клуба подумывают о недвижимости в Харькове

Третий год подряд гранд украинского футбола донецкий "Шахтер" проводит домашние матчи Лиги Чемпионов в Харькове. Сегодня "Шахтер" начинает групповой турнир поединком против чемпиона Англии - "Манчестер Сити". По иронии судьбы уже третий год подряд эти команды волей жребия попадают в одну группу.

Специалисты по математике, наверное, уже подсчитали, насколько мала вероятность того, что в третий раз, причем подряд, жребий сведет "Шахтер" и "Манчестер Сити" в одну группу. Однако, именно так и произошло. Кажется, наиболее доволен этим украинский футболист английского клуба Александр Зинченко, для которого это лишний повод побывать на родине. К тому же Зинченко еще и воспитанник школы "Шахтера". Он шутит, когда заходит разговор о том, что его партнеры по "Манчестер Сити" из года в год летают в Харьков.

Александр Зинченко, футболист "Манчестер Сити":

Ну, во-первых, им уже не нужно проводить никаких экскурсий. Они уже мне будут показывать, куда проходить и что делать так, как это происходит в гостинице. Они уже здесь не новые. И, я думаю, что многие из ребят уже присматривают здесь себе квартиры.

А вот когда дело касается непосредственно футбола, Зинченко уже не до шуток. Хотя, английский футбольный чемпионат по уровню котируется значительно выше украинского, о "Шахтере" и противостоянии с ним, Александр говорит с большим уважением.

Александр Зинченко, футболист "Манчестер Сити":

Мы уважаем донецкий "Шахтер", и мы знаем, насколько хорошая эта команда. Конечно, мы будем стараться показать нашу лучшую игру и добиться положительного результата.

В день, предшествовавший матчу "Шахтер" утром потренировался в Киеве. Причем тренировался в общей группе, разве что с повязкой на голове, и лидер и капитан команды Тайсон. На прошлой неделе он заработал сотрясение мозга. Несмотря на головную боль, Тайсон готов сегодня играть. Накануне вечером делегация "Шахтера" прилетела в Харьков. Элитность Лиги Чемпионов футболисты подчеркивали своим внешним видом - все были в костюмах и галстуках. А Тайсон - еще и в больших солнцезащитных очках. "Шахтер", конечно, так же, как и "Манчестер Сити" рассчитывает на положительный результат.

Андрей Пятов, вратарь "Шахтера":

Ну я не прогнозист. Но знаю, что "Шахтер" всегда играет на победу. И, конечно, мы будем добиваться максимального результата. Ну, вполне поинмаем, кто нам противостоит.

Сегодня на утренней прогулке футболисты "Шахтера" еще и зарядились энергией от многочисленных болельщиков, пришедших под гостиницу. Итог же сегодняшнего матча станет лишь началом интриги групповой стадии Лиги Чемпионов. Кстати, из-за футбола, метро сегодня будет работать до 01:00 ночи.