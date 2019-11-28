Шайба чудесным образом не залетела в ворота

Шайба летела уже, фактически, в пустые ворота, но так и не оказалась в сетке.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Каролиной" и "Нью-Йорк Рейнджерс" хоккеист "Каролины" Мартин Некаш во втором периоде при счете 2:3 бросал шайбу в незащищенный угол, но вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист умудрился успеть выставить клюшку. О клюшку ударилась шайба, пролетела вдоль лини ворот, попала в штангу и вылетела наружу.

Остается добавить, что до финальной сирены счет так и не изменился. "Каролина" проиграла 2:3.