Шайба чудесным образом не залетела в ворота

28 ноября 2019 г. 17:36
Автор: Виталий Лабскир
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Шайба летела уже, фактически, в пустые ворота, но так и не оказалась в сетке.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Каролиной" и "Нью-Йорк Рейнджерс" хоккеист "Каролины" Мартин Некаш во втором периоде при счете 2:3 бросал шайбу в незащищенный угол, но вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист умудрился успеть выставить клюшку. О клюшку ударилась шайба, пролетела вдоль лини ворот, попала в штангу и вылетела наружу.

Остается добавить, что до финальной сирены счет так и не изменился. "Каролина" проиграла 2:3.

 

Видео: 

Henrik Lundqvist Leaves Martin Necas In Disbelief With Stick-Save

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