Шедевральный гол пяткой

29 мая 2020 г. 18:25
Автор: Виталий Лабскир
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По таким голам действительно стоило скучать в пандемию коронавируса.

В чемпионате Южной Кореи по футболу 4-й тур начался сегодня матчем между "Тегу" и "Сагжу Сангму".

Счет в этом поединке был открыт на 51-й минуте матча бразильским легионером "Тегу" Цесиньей. В контратаке "Тегу" Цесинья замкнул прострел пяткой и забил гол, продемонстрировав великолепную бразильскую технику. Ниже, в видеобзоре матча, этот гол на 3:15.

До финального свистка "Сагжу Сангму" сумел отыграться, и поединок завершился вничью - 1:1.

Видео: 

[하나원큐 K리그1] 4R 대구 vs 상주 하이라이트 | Daegu vs Sangju Highlights (20.05.29)

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