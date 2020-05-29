Шедевральный гол пяткой

По таким голам действительно стоило скучать в пандемию коронавируса.

В чемпионате Южной Кореи по футболу 4-й тур начался сегодня матчем между "Тегу" и "Сагжу Сангму".

Счет в этом поединке был открыт на 51-й минуте матча бразильским легионером "Тегу" Цесиньей. В контратаке "Тегу" Цесинья замкнул прострел пяткой и забил гол, продемонстрировав великолепную бразильскую технику. Ниже, в видеобзоре матча, этот гол на 3:15.

До финального свистка "Сагжу Сангму" сумел отыграться, и поединок завершился вничью - 1:1.