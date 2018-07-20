Состоялся самый дорогой трансфер вратаря в истории мирового футбола

20 июля 2018 г. 13:16
Источник: "Евроспорт"
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Бразильский вратарь Алиссон перешел из итальянской "Ромы" в английский "Ливерпуль".

«Рома» раскрыла экономическую часть сделки по продаже Алиссона.

Римский клуб получит от «Ливерпуля» 62,5 миллиона евро. В контракте Алиссона прописаны бонусы, зависящие от выступления команды и самого игрока, которые добавят стоимости бразильца еще 10 миллионов. Таким образом, трансфер Бекера может вырасти до 72,5 млн. евро.

Переход Алиссона в «Ливерпуль» сделал его самым дорогим вратарем в истории. Прежний рекорд держался с 2001 года, когда «Ювентус» заплатил «Парме» 30 миллиардов лир за Джанлуиджи Буффона. По оценке Forbes, с учетом инфляции стоимость Буффона составила 52,8 миллионов евро.

 

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