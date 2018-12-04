Стивенсон, нокаутированный харьковчанином Гвоздиком, остается в искусственной коме

Университетская больница в канадском Квебеке выпустила пресс-релиз о текущем состоянии 41-летнего канадского боксера Адониса Стивенсона, который в минувшую субботу проиграл нокаутом в 11-м раунде сопернику из Украины 31-летнему харьковчанину Александру Усику, получив кровоизлияние в мозг

Стивенсону стало плохо в раздевалке. Он был госпитализирован. По пути в больницу он потерял сознание. Начался отек и произошло кровоизлияние в мозг. Состояние оценивалось, как критическое.

Стивенсон был помещен в состояние искусственной комы.

Как следует из сегодняшнего пресс-релиза университетской больницы в Квебеке, где находится боксер, он остается в искусственной коме. При этом состояние Стивенсона уже характеризуется не как критическое, а как стабильно тяжелое.

В связи с произошедшим со Стивенсоном в бою з Гвоздиком ряд канадских врачей выступил за запрет бокса.