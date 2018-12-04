Стивенсон, нокаутированный харьковчанином Гвоздиком, остается в искусственной коме

04 декабря 2018 г. 16:02
1 просмотр

Университетская больница в канадском Квебеке выпустила пресс-релиз о текущем состоянии 41-летнего канадского боксера Адониса Стивенсона, который в минувшую субботу проиграл нокаутом в 11-м раунде сопернику из Украины 31-летнему харьковчанину Александру Усику, получив кровоизлияние в мозг

Стивенсону стало плохо в раздевалке. Он был госпитализирован. По пути в больницу он потерял сознание. Начался отек и произошло кровоизлияние в мозг. Состояние оценивалось, как критическое.

Стивенсон был помещен в состояние искусственной комы.

Как следует из сегодняшнего пресс-релиза университетской больницы в Квебеке, где находится боксер, он остается в искусственной коме. При этом состояние Стивенсона уже характеризуется не как критическое, а как стабильно тяжелое.

В связи с произошедшим со Стивенсоном в бою з Гвоздиком ряд канадских врачей выступил за запрет бокса.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.