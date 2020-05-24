Три гола и незабитый пенальти

Еще одна страна – Армения возобновила национальный чемпионат по футболу после коронавирусного карантина

Два с половиной месяца назад армянский клубный футбол ушел на карантин после 17-ти туров. И, вот, в 18-м лидер «Арарат-Армения» из Еревана играл формально в гостях против другой ереванской команды – «Пюника».

За первые полчаса этого матча нигерийский легионер «Арарата-Армении» Юсуф Отубаньо открыл счет с пенальти. Его партнер по команде с паспортом Буркина-Фасо Удвоил счет. И еще «Арарат-Армения» забила третий мяч, который был записан в протокол матча, как автогол российского вратаря «Пюника» Владимира Сугробова. Хотя, правильнее было бы записать это мяч на счет Отубаньо, после удара которого Сугробов зацепил мяч, но не сумел парировать.

Незадолго до перерыва «Пюник» мог сократить отставание в счете. Однако Араз Озбилиз, исполняя 11-метровый, пробил мимо ворот.

Счет 3:0, установившийся в первом тайме, не изменился до финального свистка.

«Арарат-Армения» возглавляет турнирную таблицу, имея 36 очков. У ближайшего преследователя «Лори» из Ванадзора 32 очка. «Лори» в 18-м туре победил со счетом 2:1 команду «Ширак» (Гюмри).