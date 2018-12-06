Украинская биатлонистка Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира!

Начался сезон в мировом биатлоне. И на первом же этапе кубка мира, проходящем в словенской Поклюке, у Украины есть первая победа.

Ее добыла Юлия Джима в индивидуальнй гонке на 15 километров.

Джима чисто отстреляла на всех четырех огневых рубежах и показала время 43 минуты 06,6 секунды, которое стало победным. Ближайшую преследовательницу - Монику Хойниш из Польши, допустившую один промах, Джима опередила Хойниш на 5,9 секунды. Замкнула призовую тройку Маркета Давидова из Чехии, имеющая также один промах и проигравшая Джиме 16,5 секунды

У Джимы это первая в карьере победа на этапах кубка мира в индивидуальных гонках.