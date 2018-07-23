Украинские футбольные клубы узнали своих соперников по третьему квалификационному раунду еврокубков

23 июля 2018 г. 15:26
94 просмотра

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьих квалификационных раундов Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Киевское "Динамо", стремящееся пробиться в групповую стадию Лиги Чемпионов, встретится в 3-м квалификационном раунде этого еврокубка с чешской "Славией" из Праги.

Соперником луганской "Зари" по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы будет португальская "Брага".

ФК "Мариуполь", если пройдет соперника по 2-му квалификационному раунду Лиги Европы - команду "Юргорден" из Швеции, сыграет с победителем пары "Вентспилс" (Латвия) - "Бордо" (Франция).

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.