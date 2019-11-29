Украинские команды проиграли в 5-туре групповой стадии футбольной Лиги Европы

И для киевского "Динамо", и для "Александрии" неудачно сложился предпоследний тур групповой стадии Лиги Европы.

"Александрия" проиграла дома немецкому "Вольфсбургу" - 0:1 и потеряла даже теоретические шансы на выход в плей-офф.

"Динамо" уступило в гостях шведскому "Мальме" - 3:4 и опустилось в своей группе на 3-е место. Если в заключительном туре "Динамо" сможет обыграть дома швейцарский "Лугано" с разницей в два мяча и больше, то гарантированно поднимется на проходное 2-е место и отберется в 1/16 финала. При этом может хватить и победы с разницей в один мяч.