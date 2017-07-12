Умер главный редактор украинского телеканала XSPORT

Не стало главного редактора телеканала XSPORT и сайта XSPORT.ua Александра Мащенко.

На 39-м году жизни остановилось сердце известного украинского спортивного журналиста и комментатора Александра Мащенко.

Александр находился в отпуске, совершал пробежку…

В спортивную журналистику Александр пришел в 1999 году в редакцию программы «Світ спорту», которая и сейчас выходит в эфире Национальной телекомпании Украины.

В 2005 году начал работать на первом в Украине общенациональном спортивном телеканале «Мегаспорт». Там Александр был ведущим журналистом, комментатором и автором еженедельной аналитической программы.

В 2012 году Александр Мащенко возглавил редакцию телеканала «Хоккей» – первого телеканала полностью посвященного этому виду спорта. Впоследствии ТК «Хоккей» вырос до мультиспортивного телеканала XSPORT и сайта XSPORT.ua. Все это время Александр также работал главным редактором.

В современной спортивной журналистике Украины Александр был яркой фигурой, а болельщики знали его как голос биатлона и легкой атлетики. Александр был активным участником Олимпийского движения Украины.