В чемпионате Беларуси по футболу появился единоличный лидер

В чемпионате Беларуси по футболу, игнорирующем угрозу коронавируса, сыгран 3-й тур. По его итогам осталась одна команда, которая не потеряла ни единого очка, выиграв все три проведенных матча.

В единоличные лидеры, набрав 9 очков из 9-ти возможных, вырвался минский "Энергетик-БГУ".

В 3-м туре "Энергетик-БГУ" одолел со счетом 2:0 самую украинскую команду чемпионата Беларуси - ФК "Минск". В основном составе "Минска" вышли трое украинских футболистов - Евгений Чаговец, Александр Васильев и Владислав Насибулин.

Футболисты "Энергетика-БГУ" провели по голу в первом и во втором таймах. Отличились Алексей Носко и Жасур Яхшибоев.