 

В Интернете появилось видео из харьковской раздевалки сборной Украины

14 октября 2019 г. 12:48
Автор: Виталий Лабскир
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На официальном YouTube-канале украинской ассоциации футбола выложено видео того, что происходило в раздевалке сборной Украины на харьковском стадионе "Металлист" после того, как финальный свисток зафиксировал победу Украины над Литвой (2:0) в отборочном цикле к Евро-2020.

Андрей Шевченко и представители его тренерского штаба поздравляли украинских футболистов с победой.

Шевченко также произнес короткую речь, в которой акцентировал внимание на том, что в следующем отборочном матче к Евро-2020 (сегодня, 14 октября против сборной Португалии) "нас ждет полный стадион в Киеве. Для нас это самая важная игра - хороший соперник, чемпоин Европы. Какая еще должна быть мотивация. Давайте, спокойненько сейчас готовимся..."

Видео: 

ЕКСКЛЮЗИВ! Роздягальня збірної України після перемоги над Литвою

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