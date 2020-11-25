В Крыму погиб 32-летний футболист, начинавший свою карьеру в харьковском "Металлисте"

25 ноября 2020 г. 14:38
Автор: Виталий Лабскир
408 просмотров

Причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Как соообщил "Крымский спорт" на 33-м году жизни скоропостижно скончался футболист Юрий Плешаков.

Получив черепно-мозговую, Плешаков умер в больнице, не приходя в сознание.

Плешаков родился в Севастополе. Первым клубом в его профессиональной карьере был харьковский "Металлист" (2005-2006 гг.). Плешаков провел 9 матчей за "Металлист" (U-21), забив один гол.

Юрий Плешаков долгие годы выступал за ФК "Севастополь", в его составе становился победителем чемпионатов Украины во второй (2006/07 гг.) и первой лигах (2009/10 гг.).

Также в его карьере были белорусская "Белшина", черниговская "Десна" и днепродзержинская "Сталь".

Последним клубом Плешакова оказался ялтинский "Инкомспорт-Авангард" из чемпионата Крыма, где он играл до настоящего времени.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53