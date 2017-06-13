В матче Австралия - Бразилия три из четырех голов забили бывшие футболисты харьковского "Металлиста"

В Мельбурне состоялся товарищеский поединок футбольных сборных Австралии и Бразилии. Этот матч стал историческим для Тайсона, забившего свой первый гол за сборную Бразилии.

Началось же все с очень быстрого гола на 10-й секунде(!) в исполнении бывшего футболиста харьковского "Металлиста" Диего Соузы.

Тот же Диего Соуза на 3-й минуте, компенсированной к основному времени матча, забил еще один гол, установивший окончательный итог встречи - 4:0 в пользу сборной Бразилии.

Между же голами Диего Соузы отличились Тиаго Силва и еще один бывший игрок "Металлиста" Тайсон, выступающий ныне за донецкий "Шахтер".

Для Тайсона это был первый гол за сборную Бразилии. Этот гол вызвал у него гамму эмоций. Тайсон закрыл лицо руками и, кажется, заплакал.

Все голы - ниже в обзоре матча.