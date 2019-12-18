Впервые в истории женщина победила мужчину на мужском чемпионате мира по дартсу

Историческое событие случилось на чемпионате мира по дартсу, проходящем в Лондоне.

Чемпионат мира считается мужским. При этом в нем принимает участие британка Фэллон Шеррок. В первом круге она встречалась со своим соотечественником Тедом Эветтсом.

До сих пор никогда еще на чемпионатах мира по дартсу мужчины не проигрывали женщинам.

И, вот, в противостоянии Эветтса против Шеррок после четырех партий счет был ничейным - 2:2. В решающей, пятой, Эветтсу, чтобы закрыться, надо было выбить 129 очков. Он попал первой стрелой в сектор "19", второй - в утроенный "20". То есть последней стрелой оставалось попасть в 50 - в центр мишени. Но Эветтс промазал.

После чего Шеррок нужно было "закрыть" 36 очков. Она целилась в удвоенный сектор "18". Первой стрелой не попала, зато второй угодила точно в цель.

Так Фэллон Шеррок выиграла 3:2 и вышла во второй круг, став при этом первой женщиной в истории, одержавшей победу на мужском чемпионате мира по дартсу.

Вот как происходило вышеописанное.