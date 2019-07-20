 

Вратарь пропустил невообразимо глупый автогол

20 июля 2019 г. 18:22
Автор: Виталий Лабскир
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В первом туре чемпионата Швейцарии по футболу жуткий ляп совершил российский голкипер "Сьона" Антон Митрюшкин

"Сьон" встречался на своем поле с "Базелем". На 72-й минуте при счете 1:2 защитник "Сьона" Ян Бамерт откатил мяч Митрюшкину, и вратарь, остановливая мяч ногой, сделал это настолько коряво, что вышел автогол.

Так счет стал 1:3, и Митрюшкин окончательно "похоронил" шансы своей команды отыграться.

В итоге же "Сьон" проиграл 1:4, а Антон Митрюшкин, лишь недавно восстановившийся после тяжелой травмы, может теперь надолго потерять место основного вратаря.

Видео: 

BAMERT’S MISTAKE AGAINST BASEL | OWN GOAL (1:3) | FC SION v FC BASEL 1:4

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