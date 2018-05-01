Вратарю пришлось одолжить футболку у болельщика

01 мая 2018 г. 18:07
Источник: "Спорт-Экспресс"
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Матч 14-го тура чемпионата Уругвая по футболу между "Пеньяролем" и "Пргрессо" оказался под угрозой срыва, когда судьи обнаружили, что голкипер "Пеньяроля" Кевин Доусон собирается играть в черной футболке. Поскольку форма арбитров была такого же цвета, они потребовали, чтобы клуб заменил вратарскую экипировку, но выяснилось, что футболок другой расцветки у "Пеньяроля" нет.

На помощь пришел болельщик "Пеньяроля", который сидел на трибуне во вратарском свитере своей любимой команды оранжевого цвета с "единицей" на спине. Без всяких раздумий он отдал его Доусону и вернулся на свое место. 

"Подвиг" фаната не оценили судьи - посовещавшись и решив не создавать опасный прецедент, они переоделись в лазурные майки и разрешили Доусону остаться в черном.

Настрой вратаря и команды эта заминка не сбила - "Пеньяроль" одержал минимальную победу 1:0.

 

Видео: 

INCREIBLE,le piden la camiseta de arquero a hincha de Peñarol...-*RS

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