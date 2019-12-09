Вынесено наказание российскому спорту за допинговые манипуляции

09 декабря 2019 г. 13:45
Автор: Виталий Лабскир
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12 членов исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно проголосовали за дисквалификацию российских спортсменов на 4 года от всех крупных соревнований.

Также Россия в течение 4 лет не будет иметь права принимать любые спортивные топ-турниры международного уровня.

Такие наказания приняты за манипуляции с базой данных анализов на допинг, осуществленных московской лабораторией российского антидопингового агентства.

Российские спортсмены, которые cмогут доказать свою непричастность к применению допинга, получат возможность выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.

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