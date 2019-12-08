"Заря" выиграла у "Динамо" в матче за 2-е место

Центральный матч 17-го тура украинской Премьер-Лиги состоялся в Киеве. Местное "Динамо" потерпело фиаско в противостоянии с луганской "Зарей".

"Динамо" проиграло со счетом 1:2. В первом тайме команды обменялись голами: за "Зарю" забил Богдан Михайличенко, за Динамо" - Биньямин Вербич. После чего во второй половине матча гол Дмитрия Хомчановского принес "Заре" победу.

"Заря", набрав 34 очка, вышла на 2-е место в турнирной таблице. Отставание "Зари" от донецкого "Шахтера" составляет 13 очков. По 33 очка у черниговской "Десны", которая разгромила львьвские "Карпаты" - 6:2, и киевского "Динамо". Также в борьбе за призовые места остается "Александрия", идущая 5-й и имеющая 30 очков.