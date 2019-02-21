Защитник и вратарь умудрились закинуть шайбу в свои ворота

21 февраля 2019 г. 17:47
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Шайба, предательски менявшая траекторию полета, таки "обидела" защищавшуюся команду.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Калгари" и "Нью-Йорк Айлендерс" в третьем периоде при счете 2:2 атаковали хоккеисты "Калгари". Защитник "Айлендерс" Лео Комаров пытался помочь своему вратарю Томасу Грайссу отвести угрозу. Но вышло только хуже. Шайба сначала от Комарова, а затем и от Грайсса, оказалась в воротах "Айлендерс". Поскольку в хоккее автоголы не фиксируются, взятие ворот было записано на игрока "Калгари" Остина Чарника, который последним из хоккеистов атаковавшей команды коснулся шайбы.

Остается добавить, что этот гол оказался ключевым в матче. "Калгари" в итоге одержал победу 4:2.

Ниже, на видео вышеописанного эпизода, траектория полета шайбы, "обидевшей" "Нью-Йорк Айлендерс", особенно хорошо видна на двух последних повторах - из-за ворот и сверху.

Видео: 

Leo Komarov Banks Puck Into Own Net To Give Calgary Flames A Goal

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