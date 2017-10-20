Жеребьевка в Сингапуре. Свитолина в синем платье попала в "красную группу"

Состоялась жеребьевка женского итогового теннисного турнира года в Сингапуре. Там выступят 8 лучших теннисисток по итогам года. В том числе впервые - украинка - 4-я ракетка мира, представительница Харькова Элина Свитолина.

Свитолина пришла на жеребевку в длинном синем платье с вырезом до бедра.

По результам жеребьевки было сформировано две группы - "красная" и "белая".

Состав групп:

"Красная" группа

Симона Халеп (Румыния,1)

Элина Свитолина (Украина,4)

Каролина Возняцки (Дания,6)

Каролин Гарсия (Франция,8)

"Белая" группа

Гарбинье Мугуруса (Испания,2)

Каролина Плишкова (Чехия,3)

Винас Вильямс (США, 5)

Елена Остапенко (Латвия,7)

Внутри каждой из групп состоятся однокруговые турниры. По две лучшие теннисистки из обеих групп выйдут в полуфиналы.