Зинченко поучаствовал в чемпионском параде "Манчестер Сити"

По улицам Манчестра проследовали парадом чемпионы Англии-2018 по футболу игроки "Манчестер Сити". Среди триумфаторов был и украинский футболист Александр Зинченко.

«Манчестер Сити», выигравший английскую Премьер-лигу и Кубок лиги, еще и установил при этом несколько рекордов (по числу добытых очков — 100, побед — 32 и забитых мячей — 106).

Зинченко провел за команду 14 поединков во всех турнирах.

Праздник собрал на улицах Манчестера около 100 тысяч болельщиков.

В конце мая Александр Зинченко прибудет в Харьков на тренировочный сбор национальной сборной Украины.