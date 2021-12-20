В Харькове создают систему безопасного движения с «умными» светофорами

Это центр мониторинга и управления дорожным движением, где собирается информация по камерам наблюдения из 117 светофоров Харькова, а также камерам фиксации скорости. В режиме онлайн она позволяет мониторить ДТП и пробки на главных магистралях города.

Но эту информацию реализовать в пользу качества дорожного движения пока не удается. В перспективе, говорят руководители Центра, оперативное видео может помогать спецмашинам – спасателям или скорым, а также в режиме онлайн создавать так называемую зеленую волну на основных улицах. Это когда, соблюдая скоростной режим, водители смогут проезжать магистрали без остановок на светофорах.

Владислав Васенко, дир. КП «Городэлетротранссервис»

Аварии происходят либо там, где идет превышение скорости, либо там, где заторы, и люди пытаются объехать, люди пытаются выехать через встречную. На сегодняшний день мы создали зеленую волну на проспекте Гагарина, сейчас мы работаем над Московским проспектом. В этом году мы предполагаем установить динамические знаки, которые рекомендовали бы водителям, с какой скоростью двигаться, чтобы попасть на следующий зеленый цвет.

Кроме проспектов Гагарина, Льва Ландау, Науки и Московского это улицы Полтавский Шлях, Клочковская, Шевченко и центральная часть города. Вдоль них установят камеры наблюдения, реконструируют 130 существующих светофоров и построят 29 новых объектов. Все их также подключат к Единому центру мониторинга.

В горсовете говорят: одних камер фиксации скоростного режима в городе нужно около 100. Они же смогут контролировать и тех, кто проезжает на запрещающий сигнал светофора и пересекает сплошную линию разметки. Фактически речь идет о так называемых умных светофорах, камеры на которых сами выписывают штрафы нарушителям. Но на все это нужны деньги, которых в городском бюджете не хватает. Поэтому дополнительно решили взять 24 млн. евро кредита у Европейского инвестиционного банка.

Игорь Терехов, мэр Харькова

Реконструированы порядка 130 сфетофорных объектов, построено 30 новых, установлены видеокамеры, установлена зеленая волна. Комплексно подойдем с Европейским инвестиционным банком к созданию системы безопасности на дорогах Харькова.

Особое внимание намерены уделить пешеходным переходам, ведь чаще смертельные ДТП происходят на зебрах, как это, например, дважды произошло на проспекте Науки, где на островке безопасности погибла женщина, а недавно водитель в состоянии наркотического опьянения сбил двух подростков.

Игорь Терехов, мэр Харькова

Мало осветить один пешеходный переход — нужно осветить еще 10-метровое пространство, так как будет идти еще человек перед пешеходным переходом.

Неадекватных водителей, садящихся за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, какие-либо меры безопасности не остановят, для этого нужна полиция, говорят в мэрии, но общую массу автовладельцев дисциплинируют. На создание системы безопасности города в мэрии было отведено 4 года.