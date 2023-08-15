15 травмованих, зокрема 10-річна дитина: наслідки ракетних ударів по Львівщині

15 серпня з 05:20 до 05:30 росіяни крилатими ракетами атакували Львів та область. Одну ракету сили ППО збили, ще 6 – влучили.

Під час цієї ракетної атаки обійшлося без загиблих, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Постраждали 15 людей. Наймолодшій потерпілій 10 років, найстаршій – 72. У більшості потерпілих подряпини й порізи через вибиті вікна, забої. П’ятьох людей госпіталізували.

Окупанти пошкодили близько 40 будинків.

Львів

Зазнали руйнувань 20 будинків у Залізничному районі. Найбільше – на вулицях Каховській та Патона. Були загоряння, пошкоджені вікна й дахи. У Львівському медичному фаховому коледжі «Монада» вибиті вікна, також сталося загоряння у трьох будівлях промислового підприємства.

Одна з ракет влучила по території дитячого садка, зазнала ушкоджень будівля дитсадка.

Львівська область

У Ставчанах Львівського району пошкоджені 15 житлових будинків в приватному секторі, з них 6 – критично. Також пошкоджені легкові автомобілі.

У селі Суховоля Львівського району уламками від ракет пошкоджені 4 житлових будинки в приватному секторі. Потерпілих нема.

Триває обстеження пошкоджених будівель та ліквідація наслідків удару.

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