Авіаобстріли Харківщини: поранено двох поліцейських та жінку

Внаслідок нічного обстрілу Золочева на Харківщині поранено троє людей.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 травня близько 2:30 окупанти завдали удари з авіації по селищу Золочів Богодухівського району.

Повністю зруйновано житловий будинок, щонайменше 10 — пошкоджено.

Також часткових пошкоджень зазнали приміщення спортивної школи та низка адміністративних будівель.

Отримали поранення двоє поліцейських та 60-річна жінка.

За попередніми даними, російська армія вдарила по населеному пункту чотирма керованими авіаційними боєприпасами.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”