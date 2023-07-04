Бахмутський напрямок: обстановка знову загострилась – Міноборони

На Бахмутському напрямку обстановка знову загострилась: триває двобій за перехоплення ініціативи. Сьогодні і ворог намагався наступати на цьому напрямку, але безуспішно. ЗСУ мають певний успіх.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Втім, ситуація змінюється дуже стрімко. Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись. Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони», – йдеться у повідомленні.

На південному фланзі в районі Кліщіївки, наші війська з боями, але просуваються.

Натомість на північному фланзі тривають бої.

В самому Бахмуті також неспокійно. Ворог у місті постійно веде вогонь, намагається зірвати нашу логістику та завдати нам максимальних втрат.

Водночас наші оборонці не дають ворогу пересуватись по місту та вражають вогнем позиції ворога.

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