Україна

Богодухівський район: внаслідок ДТП на залізничному переїзді постраждали 2 людей

Автор yelyzaveta
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18 жовтня о 10:00 на номер 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на залізничному переїзді біля с. Макариха Богодухівського району.

Про це повідомили в ДСНС Харківської області.

Богодухівський район: внаслідок ДТП на залізничному переїзді постраждали 2 людей 7

До місця пригоди негайно вирушили 2 оперативні відділення Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС. По прибуттю стало відомо, що в результаті зіткнення легковика «Volkswagen Jetta» з ремонтною дрезиною 65-річний водій та 80-річна пасажирка авто зазнали значних травм.

Постраждалі не були затиснуті конструкціями понівеченого автомобіля, тому рятувальники швидко дістали постраждалих та передали медикам екстреної медичної допомоги. Їх госпіталізували до лікарні швидкої та невідкладної допомоги Харкова.

Богодухівський район: внаслідок ДТП на залізничному переїзді постраждали 2 людей 9
Богодухівський район: внаслідок ДТП на залізничному переїзді постраждали 2 людей 11

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