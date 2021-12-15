Цены на тепло и газ в Украине: в Кабмине уточнили, что будет с тарифами этой зимой

В Кабмине уточнили, что будет с тарифами на тепло и газ нынешней зимой в Украине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что тарифы на тепло, горячую воду и газ в этом отопительном сезоне расти не будут.

Об этом он сообщил во время заседания правительства.

«Мэры городов взяли на себя обязательства, что тарифы на тепло и горячую воду для людей в этом отопительном сезоне останутся стабильными и расти не будут. Мы видим, что эти обязательства выполняются», — сказал глава правительства.

Также он отметил, что правительство со своей стороны утвердит условия предоставления субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепло.

В целом местные бюджеты получат более 20 млрд грн, чтобы покрыть разницу в тарифах и покрыть задолженность перед «Нафтогазом».

Кроме того, глава правительства сообщил, что цены на газ для украинцев также будут стабильными до конца отопительного сезона.

«Мы видим, что цены на газ в Европе снова достигают почти 1,5 тысячи долларов. Однако механизм, наработанный правительством в виде фиксированной годовой цены на газ, позволяет защитить потребителей от роста тарифов», — добавил он.

Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна — интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.

Для бытовых потребителей в нашей стране с 1 мая по 30 апреля 2022 года действует летнее предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго «Нафтогаз» предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

При этом рыночные цены на газ в Украине сейчас достигают 40 грн за куб. м.

5 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что стало абсолютным рекордом.

По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.

По состоянию на 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.

Источник: УНИАН