Через обстріли без електропостачання більш ніж 18 тисяч споживачів Харківщини

Внаслідок повномасштабного вторгнення рф у Харківській області знеструмлено 69 населених пунктів.

Про це повідомив заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.

«Нещодавні обстріли рф призвели до відключень від електропостачання ще кількох населених пунктів. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова оперативно лагодимо пошкоджені ділянки мереж.

Фахівці роблять все можливе, аби якнайшвидше повернути світло. Зокрема, за минулу добу подано напругу 125 абонентам», – сказав Михайло Харнам.

Без електропостачання – ще 18 691 споживач. Також без доступу до газопостачання наразі перебуває 34 312 споживачів.

За минулу добу вдалося відновити послугу 6 абонентам.

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