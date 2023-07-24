Через обстріли пошкоджені житлові будинки, поранена жінка: слідчі фіксують наслідки

По селу Кучерівка Куп’янського району росіяни нанесли удар керованою авіабомбою ФАБ-250.

Пошкоджені приватні будинки. Поранена жінка 1952 року народження, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Внаслідок удару ФАБ-250 у селі Петропавлівка Куп’янського району пошкоджені приватні будинки.

У місті Куп’янськ також зазнав руйнувань приватний будинок.

У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджені будівлі агропідприємства.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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