Україна

Через обстріли пошкоджені житлові будинки, поранена жінка: слідчі фіксують наслідки

Автор Геннадій Семенов
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По селу Кучерівка Куп’янського району росіяни нанесли удар керованою авіабомбою ФАБ-250.

Пошкоджені приватні будинки. Поранена жінка 1952 року народження, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Через обстріли пошкоджені житлові будинки, поранена жінка: слідчі фіксують наслідки 7

Внаслідок удару ФАБ-250 у селі Петропавлівка Куп’янського району пошкоджені приватні будинки.
У місті Куп’янськ також зазнав руйнувань приватний будинок.

Через обстріли пошкоджені житлові будинки, поранена жінка: слідчі фіксують наслідки 9

У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджені будівлі агропідприємства.

Через обстріли пошкоджені житлові будинки, поранена жінка: слідчі фіксують наслідки 11

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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