Чергова нічна атака дронів: силами ППО знищено 13 «шахедів»

Уночі 3 липня 2023 року російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку.

Загалом зафіксовано пуски 17 «шахедів». Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА Shahed-136/131. Решта – не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат.

За минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них – на вогневе ураження об’єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.

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