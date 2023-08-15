Україна

Чергові обстріли Куп’янського району: правоохоронці фіксують наслідки

Автор Галина Шподарева
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15 серпня близько 00:50 ворог вкотре обстріляв з артилерії Куп’янськ. Пошкоджено житловий будинок.

14 серпня російські військові також обстріляли село Подоли Куп’янського району. Отримали поранення 44-річна жінка та 50-річний чоловік, повідомили в прокуратурі Харківської області.

Чергові обстріли Куп’янського району: правоохоронці фіксують наслідки 7

Прокурори та слідчі поліції зібрали докази та задокументували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Чергові обстріли Куп’янського району: правоохоронці фіксують наслідки 9
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