Чугуїв на два дні залишається без води: ремонтні роботи

КП «Чугуїввода» повідомляє, у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами по вулиці Мухіна, з 8-00 20 грудня по 21 грудня (включно) буде відсутнє водопостачання в місті Чугуїв, крім м-ну Авіатор та м-ну Башкирівка.

Про це повідомляє Чугуївська міська територіальна громада.

Бригада водоканалу намагатиметься якомога швидше виконати роботи та відновити водопостачання.

«Проте все ж просимо вас зробити запас води на дві доби», – закликають у Чугуївській адміністрації.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”