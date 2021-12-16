COVID-19: за сутки в Украине заболели больше 9,5 тысяч человек, 355 – умерли

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 9 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 864 ребенка и 115 медработников), сообщает Министерство охраны здоровья.

Также за сутки:

— госпитализированы – 2 089 человек;

— летальных случаев – 355;

— выздоровели – 25 499 человек.

Днем ранее было выявлено 8 109 инфицированных и зафиксировано 356 смертей от COVID-19.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (1478), Полтавской (642), Запорожской (529), Львовской (485) и Донецкой (473) областях.